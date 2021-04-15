РИАМО - 15 апр. В Подмосковье с начала апреля наблюдается дефицит осадков - их не было с 9 апреля, влажность приземного воздуха составляет 30-40%, в связи с этим возрастает риск возникновения лесных пожаров, сообщается на сайте «Метеоновости».

В пятницу прогнозируют дождь, но он пройдет не на всей территории региона, в основном дождливая зона заденет западные районы Московской области. На остальной территории дождей по-прежнему не будет.

На территории Московской области уже в прошедшие выходные зафиксированы первые природные пожары в этом году. Причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и начавшееся сжигание сухой травы дачниками.

Жителей Московского региона призвали соблюдать все меры предосторожности обращения с огнем, чтобы избежать возникновения лесных пожаров.

Что делать при лесном пожаре в Подмосковье>>