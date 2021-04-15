РИАМО - 15 апр. В Московской области отменяется запрет на посещение родителями праздничных мероприятий в детских садах, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Все желающие снова могут очно увидеть праздничные мероприятия дошколят. Особенно это актуально для родителей выпускников, от них было больше всего обращений»,– рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что мероприятия и далее будут проводиться только в рамках одной группы детсада.

Родителям при этом нужно будет соблюдать все требования безопасности при посещении дошкольных учреждений — проходить термометрию на входе, обрабатывать руки антисептиком, а также носить маски.

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