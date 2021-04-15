РИАМО - 15 апр. В Московской области собираются уже с 1 августа запустить систему автоматических штрафов за перевозку стройотходов без электронного талона, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«С 1 августа <...> мы планируем ввести систему автоматического штрафа. <...> Наша задача - сделать невозможным проезд по дорогам Московской области без электронного талона без понимания, откуда и куда ты везешь строительный мусор», - сказал Разин на заседании Мособлдумы.

По его словам, в этом году в регионе планируют запустить систему цивилизованного обращения со строительными отходами. В настоящее время камеры на дорогах Подмосковья позволяют отслеживать перевозку строительного мусора.

Технологии дают возможность определить, какие именно отходы перевозят в кузове. Это позволяет выявлять места несанкционированных свалок.

Ранее Разил сообщил, что на территории Подмосковья планируют создать 16 комплексов по сортировке строительных отходов.

Более 120 человек оштрафовали за сбросы строительного мусора в Подмосковье с начала года >>