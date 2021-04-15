РИАМО - 15 апр. Нынешний апрель в столице может попасть в десятку самых теплых апрелей за всю историю метеонаблюдения, хотя до конца месяца еще не исключены вторжения холодного воздуха, сообщается на сайте «Метеоновости».

Пока средняя температура минувших дней опережает норму более чем на 3 градуса.

С 1879 года было восемь раз, когда средняя месячная температура воздуха в апреле превышала норму более чем на 3 градуса, В последний раз это было в 2008 году, тогда средняя температура за месяц составила +9,7 градуса. Норма составляет +5,8 градуса.

Рекордно теплым апрель был в 2000 году. Тогда средняя температура за месяц составила +11,1 градуса.

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