РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. В подмосковном Подольске во время проверки предприятия по изготовлению оборудования для обработки и обезвреживания инфильтрационных вод объектов захоронения твердых коммунальных отходов (фильтрата) представители власти и общественники выявили нарушения, заключения госэкспертизы пока нет, сообщил член Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

14 апреля по обращению жителей Мухамеджанов в рамках федерального проекта «Чистая страна» совместно с депутатом горсовета Сергеем Кулевым принял участие в выездной проверке предприятия ООО «Тубипроджект» по приглашению сотрудников Территориального отдела «Львовский».

В результате проверки деятельности предприятия выявили нарушения, которые руководство предприятия ООО «Тубипроджект» обязалось устранить в ближайшее время. На встрече продемонстрировали образец установки, лицензии, санитарно-эпидемиологическое заключение и протокол испытаний. В ближайшее время предприятие готовит документы для прохождения государственной экспертизы.

Основной деятельностью предприятия является изготовление специального инженерного оборудования для обработки и обезвреживания инфильтрационных вод объектов захоронения твердых коммунальных отходов (фильтрата) и дальнейшей поставки (продажи) этого оборудования на полигоны ТБО.

Общественники продолжат диалог с ООО «Тубипроджект», изучат технологию его деятельности и расскажут об этом жителям.