РИАМО - 15 апр. Первая новостройка в районе Щукино будет передана под заселение в середине текущего года, в ближайшее время на северо-западе города программа реновации будет реализовываться в трех районах, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Новостройка рассчитана на 306 квартир. Там выполнена отделка жилых и нежилых помещений. По программе реновации в Щукине подлежат переселению и сносу 42 жилых дома, в которых проживает 8,1 тыс. человек. Определен первый этап: до 2024 года планируется начать переселение жителей 5 домов.
«В пятиэтажных панельных домах проживает 242 семьи. Сносимые дома и новостройка находятся в шаговой доступности. Рядом располагаются объекты образования и станция метро «Щукинская», – отметил Левкин.
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