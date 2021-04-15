РИАМО - 15 апр. Первая новостройка в районе Щукино будет передана под заселение в середине текущего года, в ближайшее время на северо-западе города программа реновации будет реализовываться в трех районах, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Новостройка на улице Новощукинская, д. 8 – первая в районе Щукино, которая построена по программе реновации жилищного фонда. Она введена в эксплуатацию в марте. Под заселение ее планируется передать в середине текущего года», – сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новостройка рассчитана на 306 квартир. Там выполнена отделка жилых и нежилых помещений. По программе реновации в Щукине подлежат переселению и сносу 42 жилых дома, в которых проживает 8,1 тыс. человек. Определен первый этап: до 2024 года планируется начать переселение жителей 5 домов.

«В пятиэтажных панельных домах проживает 242 семьи. Сносимые дома и новостройка находятся в шаговой доступности. Рядом располагаются объекты образования и станция метро «Щукинская», – отметил Левкин.

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