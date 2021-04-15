РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 апр. Отопление будет отключено при среднесуточной температуре плюс 8, которая продержится в течение пяти дней, однако в ближайшее время ожидается похолодание, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня среднесуточная температура плюс 14 градусов тепла, но уже в воскресенье будет похолодание, а со среды - дожди. Поэтому отопление выключаться не будет», - говорится в сообщении.

При потеплении температура на теплоносителях убавляется в соответствии с нормативными показателями.