РИАМО - 15 апр. В ближайшие два года в Подмосковье планируют установить 230 датчиков мониторинга качества воздуха, сейчас в Подмосковье работает более 60 стационарных постов, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«В ближайшие два года мы планируем оснастить все крупные населенные пункты системой стационарных датчиков. Для этого у нас в планах — разместить более 230 таких датчиков», - сказал Разин на заседании Мособлдумы.

По его словам, в настоящее время в Подмосковье работает более 60 стационарных постов. Разветвленная система ежедневно отслеживает качество атмосферного воздуха по более чем 20 показателям.

Информация в режиме реального времени поступает в центр управления регионом.