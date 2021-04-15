РИАМО - 15 апр. Управление ФАС России по Московской области вынесло постановление о штрафе в отношении ООО «МФК «Кармани» и его должностного лица на общую сумму 154 тыс. рублей, компания нарушила законодательство о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства РФ размещенная ООО «МФК «Кармани» реклама в сервисе контекстной рекламы «Яндекс.Директ» признана ненадлежащей и не соответствующей закону «О рекламе».

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что фраза «Заем под залог ПТС» в рекламе не соответствует действительности, так как фактически компания выдавала деньги под залог машины. Рекламный слоган вводил потребителя в заблуждение.

Московское областное УФАС России пришло к выводу о том, что ООО «МФК «Кармани» и его должностное лицо виновны в совершении административного правонарушения.