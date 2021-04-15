РИАМО - 15 апр. Капитальные путевые работы будут проводить на участке Красный Балтиец – Тушинская с 12:00 17 апреля до 12:00 18 апреля, в связи с этим изменится расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД, сообщает пресс-служба ЦППК.

Между Красным Балтийцем и Тушинской поезда будут следовать по одному пути в обе стороны поочередно с увеличенным интервалом. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия. Ряд пригородных поездов проследует по укороченным маршрутам, некоторые будут выведены из расписания.

На Рижском направлении некоторые электропоезда будут следовать только от и до Стрешнево, Трикотажной, Тушинской и Нахабино. На Курском направлении часть поездов будут курсировать от и до Курского вокзала.

Для пассажиров дальних электропоездов 17 апреля будут назначены компенсационные автобусы между Волоколамском и Шаховской.

Электрички сообщением Волоколамск – Шаховская в 16:00 проходить с остановками: Зубово – 16:10; С/Т Малахит – 16:12; Афанасово – 16:14; Дачи – 16:16; Назарьево – 16:18; Занежье – 16:20; Стариково – 16:22. Шаховская – Волоколамск в 16:35 будут следовать с остановками: Стариково – 16:43; Занежье – 16:45; Назарьево – 16:47; Дачи – 16:49; Афанасово – 16:51; С/Т Малахит – 16:53; Зубово – 16:55.

В апреле на МЖД началась ремонтно-путевая кампания, призванные улучшить безопаснось пассажиров. Многие из них невозможно провести без корректировки расписания.

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