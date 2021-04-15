РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Министр физической культуры и спорта Московской области, куратор Муниципального ЦУР Роман Терюшков и глава Люберец Владимир Ружицкий вручили благодарности выдающимся педагогам образовательных учреждений муниципалитета, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
В преддверии Дня труда Терюшков и Ружицкий в четверг встретились с лучшими педагогами школ и детских садов Люберец в корпусе «Вектор» гимназии №16. На круглом столе обсудили различные вопросы вовлечения детей в спорт.
Он вручил благодарственное письмо губернатора Московской области директору гимназии №16 Ирине Снегиревой. Также благодарности от министра получили лучшие учителя физкультуры и тренеры Люберец.
«В этой гимназии всегда уютно, тепло, здесь чувствуется дом. Такая материнская рука у директора Ирины Снегиревой. Она замечательно управляет гимназией. Надо устроить встречу для директоров для обмена опытом, чтобы можно было учиться грамотному хозяйственному управлению школами», - отметил Ружицкий.
Он вручил благодарственные письма и благодарности выдающимся педагогам.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии