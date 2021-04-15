РИАМО - 15 апр. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении коммерческой организации, предоставленные войсковой части 54729, для включения ООО «Оптима Консалт» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба управления ФАС России по Подмосковью.

Войсковая часть направила в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. Однако в актуальное время заказчику не предоставили подписанный электронной подписью проект контракта. Стороны договаривались о работах по техническому обслуживанию и ремонту котельного оборудования.

На заседании комиссии регионального УФАС общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.