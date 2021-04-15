РИАМО - 15 апр. С начала 2021 года свыше 26,8 тыс. жителей Московской области получили экстренную социальную помощь на общую сумму более 179 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Жители региона могут получить такую поддержку при возникновении у них трудной жизненной ситуации — инвалидности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, безнадзорности, малообеспеченности, безработицы. Кроме того, за помощью можно обратиться при наступлении кризисной ситуации, в том числе при повреждении жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа.

«В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тыс. руб. на каждого члена семьи, до 10 тыс. руб. – одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения (утраты) жилого помещения, имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тыс. рублей на каждого члена семьи, до 50 тыс. руб. – одиноко проживающему гражданину», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Помощь можно получить раз в год. Выплата в случае трудной жизненной ситуации производится на основании сведений о доходах.