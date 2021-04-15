РИАМО - 15 апр. В поликлиники Подмосковья поступило еще порядка 180 тыс. доз вакцины от коронавируса, прививку можно сделать не только в поликлиниках, но и в мобильных комплексах, пунктах вакцинации в торговых центрах, в центрах «Активного долголетия», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Мы стремимся сделать так, чтобы вакцинация была максимально доступной для жителей и гостей Подмосковья. Поэтому мы стараемся открывать дополнительные точки вакцинации. Надо помнить, что вирус никуда не ушел, поэтому важно защитить себя и сделать прививку. Московская область получила уже свыше 813 тыс. доз вакцины «Спутник V», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Вакцинация проводится бесплатно. Жителям нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале «Госуслуг», по телефону «122», в поликлинике и МФЦ.

Чтобы сделать прививку в мобильных комплексах и торговых центрах, записываться заранее не нужно. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию.

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