РИАМО - 15 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства после второй прививки от коронавируса чувствует себя хорошо, сообщает Газета.ru.

«Учитывая, что у него сегодня напряженный день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке», — отметил официальный представитель Кремля.

Второй компонент вакцины от коронавируса был введен Путину 14 апреля. Первую прививку он сделал 23 марта.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никто кроме лечащего врача и главы государства не знает, каким препаратом его вакцинировали.

Массовая вакцинация началась в России 18 января. В настоящий момент в стране зарегистрированы три вакцины от Covid-19. Они разработаны новосибирским «Вектором», центром им. Гамалеи и центром им. Чумакова.

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