РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. За первый квартал 2021 года в ортопедическом отделении Люберецкой областной больницы горожанам оказали 3 168 услуг по льготному зубопротезированию, сообщили в учреждении здравоохранения.

В ортопедическом отделении Люберецкой областной больницы жителям округа оказывают весь спектр услуг по льготному и платному протезированию зубов. Прием ведут 6 стоматологов-ортопедов под руководством заведующего А. Шерстяникова.

В отделении работает зуботехническая лаборатория с современным оборудованием для изготовления всех видов съемных и несъемных протезов. За первый квартал медпомощь в отделении получили 83 льготника, оказано 3 168 услуг по зубопротезированию.

Из 83 льготников, получивших услугу по протезированию, - 61 ветеран труда и 22 пенсионера.

Кроме того, платное ортопедическое лечение за три месяца этого года прошли 122 пациента, оказана 1 781 услуга.

Адрес отделения: Октябрьский проспект, дом 116.