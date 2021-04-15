РИАМО - 15 апр. Полицейские при участии Росгвардии задержали шестерых подозреваемых в похищении гражданина одной из стран в Центральной Азии, который находился в Одинцовском округе Подмосковья, злоумышленники требовали выкуп в 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба МВД России.

«Предварительно установлено, что в марте этого года злоумышленники ворвались в комнату общежития в подмосковном поселке Новоивановское, где в это время находился гражданин одной из стран Центральной Азии. Угрожая ножом и применив физическую силу, они вывели мужчину на улицу и увезли на автомобиле в Краснодарский край», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что подозреваемые связались с отцом похищенного и потребовали от него 1,2 млн руб. за освобождение сына и сохранность его жизни.

Злоумышленники в течение 3 дней издевались над похищенным. После этого они отпустили мужчину для сбора требуемой суммы денег.

Подозреваемых задержали в местах их временного проживания. Ими оказались уроженцы одного из азиатских государств. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы.

Подозреваемые также могут быть причастны к кражам из квартир и частных домов в Московском регионе.

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, организатор этого преступления скончался до задержания.