РИАМО - 15 апр. На территории Подмосковья планируют создать 16 комплексов по сортировке строительных отходов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Мы создадим 16 современных комплексов по сортировке (строительных отходов - ред.). Пять из них будут созданы с нуля. Пять дооснастятся по стандарту на уже действующих площадках. Еще шесть – это действующие КПО, (которые - ред.) просто будут расширены для возможности приема и сортировки строительных отходов», – сказал Разин на заседании в Мособлдуме.

По его словам, в 2021 году в Подмосковье планируют запустить систему цивилизованного обращения со строительными отходами. В частности, она будет контролировать перемещение отходов строительства.

Разин также рассказал о текущей ситуации по рекультивации мусорных полигонов в регионе.

«Десять полигонов Подмосковья уже рекультивированы. Для более 1,3 млн человек проблемы близлежащего полигона больше нет. Семь полигонов находится сегодня в стадии рекультивации. По 12 полигонам завершено проектирование. Три оставшиеся закончим проектировать в этом году», – отметил министр.

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