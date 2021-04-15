РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. С начала текущего года на региональных и муниципальных дорогах в городском округе Люберцы зафиксировали 14 878 ям, уже заделали 9 568 из них, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Подрядными организациями на муниципальных дорогах с начала года зафиксировано 5 959 ям, устранены 4 044 ямы. За неделю, с 5 по 12 апреля, зафиксировали 564 ямы, заделали 496. На региональных дорогах с начала года зафиксировали 8 919 ям, устранили 5 524 ямы. С 5 по 12 апреля зафиксировали 510 ям, заделали 274 ямы», – отметил Ружицкий.

Он уточнил, что на территории городского округа 656 автомобильных дорог, из них: одна федеральная, 18 региональных, 637 муниципальных. Протяженность муниципальных автомобильных дорог – 327 км, региональных – 34 км, федеральной – 11 км.

«Если у вас есть вопросы или пожелания по данной теме, отправляйте их на электронную почту: glava@lubreg.ru», – добавил Ружицкий.