РИАМО - 15 апр. Специалисты согласовали проект по строительству дороги, соединяющей Калужское шоссе – деревню Бачурино – трассу «Солнцево – Бутово – Видное» в поселении Сосенском, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Участки трассы автомобильной дороги пройдут по территории поселков Газопровод и Коммунарка, а также вдоль жилищного комплекса «Скандинавия-ЮГ», от Калужского шоссе до автомобильной дороги «МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево» и от автомобильной дороги «МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево» до автомобильной дороги «Солнцево – Бутово – Видное».

Строительство пройдет в несколько этапов. В рамках первого этапа запланировано строительство и реконструкция дорог, возведение очистного сооружения, блочных распределительных пунктов.

Во время второго этапа запланировано строительство отстойно-разворотной площадки наземного пассажирского транспорта с конечной станцией около пересечения улиц Бачуринская и Липовый парк.

На время строительства дороги будут перенесены остановки общественного транспорта. Скорость движения на ремонтированном участке ограничат до 40 км/ч, остановки транспорта запретят.