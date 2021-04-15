РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Газовщики «Мособлгаза» бесплатно проводят диагностику газового оборудования ветеранам Великой Отечественной войны в Подольске, сообщает пресс-служба администрации округа.

АО «Мособлгаз» продолжает благотворительную акцию для ветеранов Подмосковья «Мособлгаз – с благодарностью за Великую Победу». В рамках нее газовики выполняют бесплатно комплексную диагностику, техническое обслуживание и, при необходимости, замену газового оборудования в домах ветеранов.

Присоединиться к акции могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Также волонтеры «Мособлгаза» регулярно навещают героев, помогают в решении бытовых повседневных вопросов.

Заявку на участие в акции можно подать на сайте компании. Также с условиями акции жители региона могут ознакомиться по телефону горячей линии: 8(800)200-24-09 или в офисах обслуживания клиентов. Если по каким-то причинам невозможно оставить заявку, сотрудники «Мособлгаза» сами дойдут до каждого ветерана и выполнят бесплатно весь комплекс необходимых работ.