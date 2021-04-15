РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Хоровой коллектив «Янтарь» детской музыкальной школы №2 Люберец стал лауреатом I степени Международного вокально-хорового конкурса VoiceFest, сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс проходил в режиме онлайн. Более 90 коллективов представили на суд жюри видеозаписи своих выступлений.

Люберчане стали лучшими в номинации «Хоровые коллективы», возрастная категория 10-18 лет.

Руководитель коллектива Елена Барышникова и концертмейстер Анна Сурикова отмечены грамотами за профессиональное мастерство и большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения.