РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. В подмосковном Подольске проверили состояние 56 памятников воинской славы и воинских захоронений, работы по их очистке и обновлению завершат до 24 апреля, сообщается на сайте администрации округа.

Вопрос о состоянии памятников воинской славы, воинских захоронений, а также принимаемые меры по приведению их в надлежащее состояние обсудили на оперативном совещании в администрации округа 14 апреля. Мониторинг памятников провели 11 апреля, большая часть находится в удовлетворительном состоянии.

Работы на мемориальных объектах проводятся в ходе месячника благоустройства, их завершат до 24 апреля. Всего на территории Подольска находится 56 памятников.

В микрорайоне Лаговский всего семь памятников, установленных в честь участников Великой Отечественной войны: в деревнях Лаговское, Северово, поселках Железнодорожный, Молодежный, радиоцентра Романцево, МИС, селе Сынково. Там делают их косметический ремонт и благоустраивают прилегающую территорию, очищают газоны от мусора. Однако необходимо еще провести ряд работ, в том числе по покраске бордюрного камня, полировке памятников, окраске постаментов и ограждений, ремонту облицовочной плитки, побелке стволов деревьев и высадке цветочной рассады.

В микрорайоне Стрелковский расположено 20 муниципальных памятников. Необходимо провести благоустройство прилегающей территории у памятника в поселке Быково, покрасить основание памятника в деревне Яковлево, отремонтировать облицовочную плитку памятника в деревне Потапово, покрасить бордюры, обновить плитку, побелить деревья, высадить рассаду цветов на территории памятников в поселке Александровка, селе Покров, деревне Ворыпаево.

Обследовали четыре памятника воинской славы в микрорайоне Дубровицкий: в деревне Булатово, поселках Поливаново, Дубровицы, Кузнечики. Чтобы полностью подготовить памятники к весенне-летнему периоду, предстоит помыть ряд объектов и именных досок, покрасить декоративные ограждения, исторические элементы мемориалов, постаментов, а также урны и скамейки, высадить цветочную рассаду и многое другое.

Похожие работы необходимы для приведения в порядок пяти памятников воинской славы в микрорайоне Климовск.

МБУ «ПКБ» поручили благоустроить территорию у памятного знака «Жителям поселка Львовский, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в лицее №1 микрорайона Львовский.

За содержание объектов отвечают МБУ «Подольский комбинат благоустройства», МУП «Водоканал» города Подольска, ООО «Зеленхоз» (в микрорайоне Климовск).