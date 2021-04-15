РИАМО - 15 апр. Суд в Москве приговорил 26-летнего рэпера Эльмина Гулиева к 4 годам колонии за ДТП с пострадавшими на Остоженке, передает ТАСС.

«Приговорен к 4 годам общего режима», – сообщил агентству пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.

Резонансная авария произошла сентябре 2020 года на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка.

Infiniti, за рулем которой находился артист, на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии пострадали три человека. Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Видео столкновения двух автомобилей на улице Остоженка в Москве>>