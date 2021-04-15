РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Сотрудники гипермаркета «Леруа Мерлен» в Подольске присоединятся к всероссийскому субботнику 24 апреля и уберут свою территорию, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В 10:00 на территории гипермаркета «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск пройдет субботник, в котором смогут принять участие все неравнодушные граждане. В программе предусмотрены выдача необходимого инвентаря и мастер-классы, а также выступления партнеров.

Сбор участников пройдет на парковке персонала в 10:00.

Жителям напоминают о том, что чистый город — это заслуга каждого, кто поддерживает чистоту своего родного уголка.