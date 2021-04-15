РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Два сотрудника предприятия «АТЕСИ» в Люберцах получили благодарности министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Терюшков совместно с главой городского округа Владимиром Ружицкий посетил предприятие. Компания производит профессиональное кухонное оборудование.

«Мы знаем, что каждый должен развивать себя, понятно, что на производстве труд тяжелый. Предприятие работает 24 часа в сутки, и, конечно, необходимо уделять внимание своему здоровью - необходимо заниматься спортом. Одна из наших основных задач - это развитие корпоративной лиги - это когда сотрудники на предприятии могут заниматься спортом, а потом уже выходить и конкурировать не только в производстве, но и на спортивных аренах с другими коллегами производственных площадок», - сказал Терюшков.

Он отметил, что на предприятии работает более 300 сотрудников.