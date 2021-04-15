РИАМО - 15 апр. Более 40 тыс. жителей столицы получили повторные документы в ЗАГС с начала 2021 года, это на 30% больше, чем в прошлом году. После перевода архивов в электронный вид повторные документы выдаются в день обращения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«После перевода архивов ЗАГС в электронный вид и передачи сведений в Единый государственный реестр ЗАГС жителям стало проще получать повторные документы. Теперь их выдают в день обращения в любом отделе ЗАГС, а ранее эта процедура занимала до 30 дней: для выдачи повторного документа из другого региона необходимо было направлять письменный запрос в орган ЗАГС, который его выдал», – сказала и. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, теперь около половины всех заявителей обращаются в любой ближайший ЗАГС, а не тот, где хранятся документы.

С 1 января текущего года все документы отделов ЗАГС начиная с 1926 года хранятся в Едином государственном реестре ЗАГС. Схема работы упростилась и для сотрудников.

Госпошлина за получение повторного свидетельства составляет 350 рублей, за получение справки из архива — 200 рублей.