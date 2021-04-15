РИАМО - 15 апр. Московская областная дума приняла закон, расширяющий перечень объектов, для строительства и реконструкции которых не требуется разрешение, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект был разработан в целях приведения законодательства Московской области в соответствие федеральному.

«Правительство РФ расширило перечень объектов, для которых не требуется получать разрешение на строительство и реконструкцию», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.

По его словам, в данный перечень включили линии электропередачи до 35 кВ, водопроводы и водоводы диаметром до 500 мм, а также линейные сооружения водоотведения диаметром до 1 м.