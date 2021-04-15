РИАМО - 15 апр. В четверг на заседании Мособлдумы депутаты одобрили во втором чтении проект закона «О театральной деятельности в Московской области». В частности, законопроект закрепляет ответственность профессиональных театров перед зрителями за качество работы, передает корреспондент РИАМО.

«Представленный проект закона впервые устанавливает правовые основы деятельности профессиональных театров Московской области. <...> Многие понятия впервые в нашем законе получили свое законодательное закрепление», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

По его словам, законопроект направлен на поддержку и развитие театров в современных условиях. Кроме того, он закрепляет ответственность профессиональных театров перед зрителями за качество работы.

Как уточняется в пояснительной записке, в законопроекте даны понятия, не имевшие до этого на практике четких правовых разграничений: «новая театральная постановка», «возобновляемая театральная постановка», «показ театральной постановки на выезде» и «показ театральной постановки на гастролях».

Принятие законопроекта позволит сформировать эффективный механизм регулирования отношений в сфере театрального дела в Московской области.