РИАМО - 15 апр. Зарплата кандидатов в космонавты вырастет в среднем до 300 тыс. рублей в месяц, а зарплата опытных космонавтов – до 500 тыс. рублей в месяц после повышения, объявленного президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% - чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% - их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем», - сказал первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

По его словам, пока зарплаты российских космонавтов в два раза ниже, чем у европейских и американских. Астронавты NASA в среднем получают около 8-9 тыс. долларов в месяц, а астронавты Европейского космического агентства - 7-8 тыс. долларов.

На повышение зарплат космонавтов ушло четыре месяца совместной работы администрации президента РФ, правительства России, Минэкономразвития РФ и Минфина РФ. Первые увеличенные выплаты должны поступить в ближайшее время.

Овчинников подчеркнул, что повышение заплат сейчас в приоритете у Роскосмоса. Решением задачи занимаются непосредственно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, командир отряда космонавтов Олег Кононенко и ответственные подразделения корпорации.

Президент России Владимир Путин в День космонавтики на совещании по вопросам развития космической отрасли предложил увеличить зарплаты космонавтов на 50%, а зарплаты кандидатов - на 70%. Повышение зарплаты также отразится и на надбавках.