РИАМО - 15 апр. Юморист и телеведущий Максим Галкин вместе с детьми Гарри и Лизой поздравил жену Аллу Пугачеву с 72-летием, сообщает Nation News.

Ролик с поздравлением он опубликовал на своей странице в Instagram. Певице преподнесли три букета цветов – от каждого домочадца.

«Алла, с днем рождения, любимая!» – написал юморист в описании к четырехминутному ролику.

Также Гарри Галкин подготовил для матери сюрприз, который намерен вручить вечером, когда к ним в гости придут друзья певицы.