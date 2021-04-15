РИАМО - 15 апр. Небольшие очаговые грозы прогнозируются в Московском регионе в пятницу из-за образования мощных дождевых облаков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Рекордный прогрев воздуха в Центральной России и влияние циклонической депрессии с юго-запада влекут за собой насыщение воздуха водяным паром. Это усиливает восходящие воздушные потоки, а также благоприятствует формированию мощных конвективных облаков.

«С 70% вероятностью кучевые облака кое-где будут переходить в мощно-кучевые и кучево-дождевые и даже окажутся в предгрозовом состоянии. Слабые очаговые грозы могут прогреметь в пятницу с 12 до 15 часов на юго-западе, западе и северо-западе Москвы», – написал Тишковец в Instagram.

По его словам, базовая городская метеостанция на ВДНХ скорее всего не зафиксирует молниевые разряды – они пройдут на несколько десятков километров западнее ее места нахождения.

В Подмосковье гром могут услышать жители Подольска, Одинцова, Звенигорода, Наро-Фоминска, Красногорска и Химок.

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