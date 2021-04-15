РИАМО - 15 апр. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, которым разрешается передача земельных участков в аренду без проведения торгов с целью их восстановления после добычи полезных ископаемых, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагается дать возможность предоставлять такие земельные участки для рекультивации нарушенных карьеров», - пояснил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Согласно принятому закону, государственный или муниципальный земельный участок может быть предоставлен в аренду юридическому лицу без проведения торгов для реализации масштабного инвестпроекта.

Инвестиционный проект должен предусматривать восстановление участка, нарушенного добычей полезных ископаемых, с использованием материалов, полученных при утилизации отходов строительства и ремонта, а также грунтов.