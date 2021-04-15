РИАМО - 15 апр. Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский сообщил, что в мае в столице может вырасти число зараженных коронавирусом, но это будет не третья волна, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт отметил, что вскоре из Турции начнут возвращаться российские туристы. Поэтому в мае в Москве возможен подъем заболеваемости коронавирусом.

«Подъем может быть в мае, но ничего ужасного не произойдет», — заверил эксперт.

Он подчеркнул, что этот всплеск сложно будет назвать третьей волной коронавируса, так как появление этих волн обусловлено внутренними факторами, а не внешними.

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