РИАМО - 15 апр. На обновленных причалах и набережной Северного речного вокзала завершили работы по подготовке к навигации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства тщательно промыли после зимы лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную очистку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов, покрасили перила и отбойники», — отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что на причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку, что позволит обеспечить безопасность пассажиров. Кроме того, организована работа диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов, обеспечивают их швартовку и стоянку.

«В прошлом году в рамках капремонта на причалах Северного речного вокзала была создана система электроснабжения для подключения находящихся на стоянке судов. Она позволяет поддерживать жизнедеятельность на них без запуска двигателей, одновременно электроэнергию могут получать 24 судна», - добавил Бирюков.

Также в рамках подготовки к навигации была полностью налажена работа системы берегового водоснабжения. С помощью гидрантов суда смогут пополнять запасы питьевой воды на 13 заправочных точках. Специалисты тщательно проверили и промыли все коммуникации заправки. При этом во время навигации дважды в месяц будет производиться забор проб воды.

Капитальный ремонт 17 причалов Северного Речного вокзала завершился в прошлом году. Были облагорожены и прилегающие к вокзалу территории. Он снова стал центром притяжения москвичей.