РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 апр. В Балашихе толщина льда на реке Пехорке в четверг варьируется от 0 до 10 см, замер проводили в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

Почти вся река Пехорка в Балашихе освободилась от льда, небольшие участки остались в районе улиц Живописная и Заречная. В четверг дежурные смены спасателей ПСЧ №201 Балашихи провели замеры толщины оставшегося на реке льда. Она уменьшилась на 5 см и составила от 0 до 10 см.

Лед приобрел рыхлую и водянистую структуру, стал очень ломким. Спасатели предупреждают жителей городского округа, что на сегодняшний день выходить на лед крайне опасно. Он уже не выдержит вес взрослого человека.

Также в ходе профилактического рейда спасатели традиционно проверили наличие и целостность предупреждающих транспарантов, расположенных вдоль береговой линии, провели с жителями, гуляющими в парковой зоне, разъяснительные беседы и вручили профилактические листовки «Осторожно, тонкий лед».