РИАМО - 15 апр. Проект многоквартирного жилого дома вблизи поселка Коммунарка согласовали в Москве, отделку фасадов сделают в современном стиле, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Архитектурный облик дома выполнен в общей стилистике ЖК «Скандинавия». Фасады решены в современных лаконичных формах с активным использованием цвета и остекления. В качестве отделочных материалов будет использоваться фибробетонная плитка «под кирпич», штукатурка, керамогранитные панели», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что здание будет иметь кофейные оттенки, контрастирующие с черными декоративными элементами.

Жилой комплекс строится в юго-западной части Москвы в поселении Сосенское.