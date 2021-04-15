РИАМО - 15 апр. Единый Координационный центр стационарного социального обслуживания начал работу для жителей столицы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем повышать качество социальных услуг в городе. Одно из нововведений – создание единого Координационного центра стационарного социального обслуживания. Специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем. Теперь претенденту на оказание социальной помощи в стационарной форме будет достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела», - сказала Ракова.

По ее словам, эксперты горячей линии расскажут о необходимых документах, проинформируют о порядке действий, подскажут статус рассмотрения пакета документов и проследят за своевременностью оказания социальной помощи. Также они помогут связаться с близкими, проживающими в интернатах.

Ежегодно в столичный департамент труда и социальной защиты поступает не менее 3 тыс. вопросов москвичей по деятельности городских домов-интернатов. Координационный центр поможет ускорить коммуникацию городских домов-интернатов с организациями городского здравоохранения, органами опеки, другими учреждениями соцзащиты. Таким образом, сведениями о больном будут обладать все социальные органы.

Получить консультацию по стационарному социальному обслуживанию в Москве можно по телефону: 8-495-276-11-55. Горячая линия работает с 8 до 20 часов, без перерыва и выходных. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.

Также горячая линия работает и для сотрудников интернатов, как линия обратной связи о качестве. В октябре 2020 года открылась горячая линия психологической поддержки «Мы рядом».

В домах-интернатах проживают несовершеннолетние, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию, с психическими заболеваниями, а также пожилые люди, частично или полностью утратившие самостоятельность.