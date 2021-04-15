РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. С 1 января по 31 марта 4 человека погибли на железнодорожных путях на территории подмосковного Подольска, причиной стало несоблюдение правил поведения на объектах ж/д инфраструктуры, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Происшествия, которые произошли в текущем году, имели место на железнодорожных станциях Силикатная, Гривно, и на остановочных пунктах Кутузовская и Весенняя.

Все случаи произошли по причине личной недисциплинированности граждан, которые пренебрегли правилами безопасности и осуществляли движение по железнодорожным путям. За аналогичный период 2020 года число жертв составляло 9 человек, из которых один человек выжил.

Основной причиной травматизма среди взрослых и детей является несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а именно: нахождение на путях и переход путей в неустановленных местах. Кроме того, подобные трагедии случаются и на оборудованных звуковой и световой сигнализацией пешеходных переходах в непосредственной близости перед приближающимся поездом.

Снижение числа жертв произошло не только по причине повышения уровня дисциплинированности жителей, но и благодаря работе, которую администрация округа проводит совместно с представителями ГКУ «Административно-пассажирская инспекция Московской области», с сотрудниками линейного отдела внутренних дел УВД на транспорте на железнодорожной станции Подольск, представителями транспортной прокуратуры, ОАО «РЖД», а также с участием волонтеров.