РИАМО - 15 апр. Соглашение о сотрудничестве между Мособлдумой и прокуратурой Подмосковье вступило в силу на один года, документ имеет возможность продления. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Договор подписали председатель регионального парламента Игорь Брынцалов и прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Документ охватывает целый ряд важных направлений и предусматривает широкий спектр взаимодействия. Это взаимный обмен информацией, создание рабочих групп и проведение совместных мероприятий.

«Для нас – депутатов областного парламента – приоритетной задачей остается повышение качества принимаемых законов», - подчеркнул Брынцалов.

Он добавил, что за VI созыв парламент принял 20 законов, которые были внесены прокурором. В дальнейшем, по словам Брынцалова, акцент в совместной работе будет сделан на вопросах поддержки многодетных семей, детей-сирот, обеспечении безопасности в социальных объектах, а также на организации питания в школах.

Спикер также отметил, что много острых вопросов пока остается в сфере ЖКХ. Забатурин добавил, что также совместных решений требует вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками.