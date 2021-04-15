РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 апр. Проверяющие в ходе рейдов в Королеве проверили техническое состояние пассажирского транспорта, а также возможность безналичной оплаты проезда, они нашли несколько нарушений, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Королеве продолжаются проверки работы общественного транспорта по жалобам жителей. Одну из проверок провели сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры совместно с администрацией Королева и ГИБДД.

В ходе рейдов проверили техническое состояние пассажирского транспорта, а также возможность безналичной оплаты проезда, в том числе с использованием единой транспортной карты, банковской карты, и обязательное размещение знака о такой возможности в салоне. Всего было проверено 11 автобусов на трех маршрутах №15, 3 и 13 перевозчика «Автотревел».

В состав комиссии, проверяющей маршруты №392, 499 и 576 перевозчика «Ранд-Транс», вошли заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Евгений Аптекин и представители административно-пассажирской инспекции.

При проверке на всех маршрутах были выявлены нарушения такие, как неработающие терминалы приема оплаты банковской картой, отсутствие информационных стикеров о бесплатном проезде в случае неработоспособности терминала, отсутствие выдачи билетов пассажирам. Все нарушения перевозчики обещали устранить в ближайшие дни.