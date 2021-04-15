РИАМО - 15 апр. Ученые продолжают работать над препаратами против коронавируса, за три месяца 2021 года в Роспатент поступило пять заявок на вакцины от инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Судя по патентной активности в области технологий, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией и ее распространением, интерес к таким изобретениям не снижается. Так, за первый квартал 2021 года было подано 87 заявок», — сказал директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин.

Также он отметил, что с января по март этого года поступило пять заявок на регистрацию вакцин, 16 — на средства терапии коронавирусной инфекции и ее осложнений, 42 — на новые дезинфицирующие технологии и 24 — на средства индивидуальной защиты

В настоящий момент в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса – центра им. Гамалеи, центра им. Чумакова и новосибирского «Вектора».

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