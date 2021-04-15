РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 апр. В деревне Аксиньино Щелкова при сжигании сухой травы огонь перебросился на жилой дом, он сгорел, пострадала женщина, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сжигалась сухая трава на земельном участке, огонь быстро перебросился на строения и жилой дом. К сожалению, дом спасти не удалось, хозяйка получила ожоги 1 и 2 степени», - говорится в сообщении.

За нарушение действующего противопожарного законодательства предусмотрен штраф в соответствии с КоАП МО.