РИАМО - 15 апр. Депутаты Мособлдумы приняли закон, который позволяет образовывать участки для ведения сельскохозяйственных работ площадью менее 2 га, передает корреспондент РИАМО.

В четверг в Мособлдуме рассмотрели проект закона Московской области «О внесении изменения в Закон Московской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области».

«Законопроектом предполагается <...> установить критерии и случаи, при которых минимальный размер земельного участка 2 га для земель сельхозназначения применяться не будет», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В частности, по ее словам, законопроект позволит образовывать земельные участки менее 2 га для ведения сельскохозяйственных работ при наличии естественных географических границ участка.