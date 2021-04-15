РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 апр. С начала текущего года в перинатальном центре Мытищинской ГКБ на свет появилось 520 новорожденных, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Одна из пациенток, внесших вклад в эту радостную статистику - Виктория.

«Беременность у пациентки была желанной. Заблаговременно она обратилась в перинатальный центр Мытищ с намерением стать мамой в третий раз здесь. До последнего мы были с пациенткой на телефонной связи. В роды она вступила самостоятельно. Но, не смотря на это, все прошло хорошо и быстро. И сейчас Виктория и ее малыш чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. Единственное, что не успела сделать - так это провести роды в ванной», - сказал заведующий акушерско-физиологическим отделением с обсервационным блоком перинатального центра МГКБ Алексей Лукаев.

Роды в ванной («мягкие роды») проходят в перинатальном центре Мытищ в рамках заключенного с будущей мамой контракта. В первый период родов женщина может находится в воде. Таким образом легче переносятся схватки, большее ощущение комфорта, хорошо формируется родовая доминанта, в итоге легче переносится родовая деятельность.

Успех быстрых и легких родов у Виктории заключался и в ее позитивном настрое, моральной, психологической подготовке. У женщины это уже третьи роды, и она знает, как пройти все этапы, настроится.

«Все ожидания мои от перинатального центра Мытищ оправдались, не пожалела, что выбрала роды по контракту и послеродовой отдых в семейной палате, так как здесь уютно, спокойно, много свободного пространства, чтобы заняться собой и ребенком», - отметила Виктория.

Она посоветовала тем, кто готовится стать мамой в первый раз, не бояться, не переживать, так как это мешает уверенно вступить в родовую деятельность.