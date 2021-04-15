РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Жителям городского округа Люберцы напомнили о возможности записи по четвергам на личный онлайн-прием к начальнику управления образованием, сообщает управление.

При необходимости записаться на онлайн-разговор с начальником управления образованием Викторией Бунтиной достаточно легко. На сайте управления в разделе «Новости» каждый четверг ведется запись.

Очередной еженедельный личный прием жителей округа состоялся 14 апреля. По его результатам в управлении образованием подчеркнули, что очередность в детский сад родители могут отслеживать самостоятельно в личном кабинете на портале госуслуг.

Зачисление детей в дошкольные учреждения на новый учебный год пройдет 15 мая по 12 июня 2021 года строго в соответствии с очередностью.