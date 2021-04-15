РИАМО - 15 апр. В России с четверга стартовала массовая отправка призывников в воинские части, призывная кампания проходит в строгом соответствии с санитарными мерами по коронавирусу, передает Федеральное агентство новостей.

На пунктах сбора новобранцам выдают медицинские перчатки, маски и дезинфицирующие средства. Их запас рассчитан на весь путь до воинских частей. Всех молодых людей в обязательном порядке тестируют на коронавирус.

В отдаленные места будущей воинской службы молодых людей доставят на самолетах военно-транспортной авиации. Остальных довезут в части в дезинфицированных эшелонах. Также возможен вариант с использованием отдельных вагонов.

Кампания по весеннему призыву в ВС РФ продлится до 15 июля. За этот период на службы отправятся более 130 тыс. человек.

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