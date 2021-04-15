РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Жителям подмосковного Подольска напомнили, что перед выездом за границу во время отпуска нужно проверить, нет ли просрочки оплаты налоговых платежей, сообщили в Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

УФНС России по Московской области напомнило, что просрочка налоговых платежей может повлечь арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу. Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием задолженности перед государством. Для этого можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг, где имеется возможность не только проверить, но и оплатить налоговую задолженность.

Услуга доступна для всех пользователей, имеющих стандартную и подтвержденную учетные записи. При этом на портале госуслуг оплата доступна в «Личном кабинете» в разделе «Поиск счетов», а на бета-версии портала - в разделе «Налоговая задолженность».

Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна и в сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», войти в который можно с помощью учетной записи госуслуг. Для этого достаточно просто на сайте www.nalog.ru ввести логин и пароль портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно увидеть не только налоговые начисления, но и заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что если код подтверждения для портала госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.