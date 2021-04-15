РИАМО - 15 апр. Московские спасатели вытащили из воды четырех человек, провалившихся под лед на городских водоемах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
«Просим горожан быть внимательными во время прогулок с домашними животными: не спускать собак с поводка вблизи водоемов. С марта были спасены несколько провалившихся в ледяную полынью владельцев собак и их питомцы, одного человека спасти не удалось», - сообщает пресс-служба.
Москвичам напоминают, что выход на лед может стать причиной несчастного случая.
Свидетелей происшествий просят незамедлительно звонить по номеру 112.
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