«Просим горожан быть внимательными во время прогулок с домашними животными: не спускать собак с поводка вблизи водоемов. С марта были спасены несколько провалившихся в ледяную полынью владельцев собак и их питомцы, одного человека спасти не удалось», - сообщает пресс-служба.