РИАМО - 15 апр. Стали известны темы итогового сочинения для Подмосковья и московского часового пояса, которые пишут в четверг 11-классники для допуска к ЕГЭ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В четверг в Подмосковье сочинение пишут более 37 тыс. учеников. Экзамен начался в 10:00. Реальные темы в регионе:

«Какого человека можно по праву назвать героем?».

«Согласны ли Вы с утверждением М. Горького: «человека создает его сопротивление окружающей среде»?».

«Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей?».

«Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль?».

«Какие черты моего поколения я считаю положительными?».

Те, кто не смогут написать сочинение в назначенный день по уважительной причине или получат «незачет», смогут написать в дополнительные дни - 5 и 19 мая.

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